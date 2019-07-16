Стали известны личности утонувших на диком пляже в Якутии

Самому младшему было всего пять лет

На реке Лена в Якутии утонули семь человек, среди них - трое детей. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Всё произошло накануне вечером. Большая компания отдыхала на диком пляже недалеко от Якутска. Купаться там опасно для жизни. По некоторым данным, дети находились в воде без присмотра.

Дикий пляж на острове Пономарёв, недалеко от Якутска - место весьма популярное. Официально, купаться здесь запрещено. Впрочем, запреты часто нарушают сами местные жители. В понедельник вечером компания в составе 11 человек приехала на такой несанкционированный пляж как раз на отдых. Там взрослые оставили детей без присмотра, которые сразу пошли купаться. Здесь очень сильное течение. По одной из версий, именно это и стало причиной трагедии. Дети просто не справились с мощным потоком воды. Позвали на помощь. На крики прибежали взрослые.

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"К месту происшествия оперативно прибыли спасатели дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и сотрудники центра ГИМС. Двоих детей удалось извлечь из воды. При проведении реанимации на берегу детей не удалось спасти. Также спасателями из воды были извлечены тела четырех взрослых и еще одного ребенка. Итого погибло семь человек - трое из которых дети", - сказала руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по республике Саха (Якутия) Ксения Рахматулина.

Известны имена и возраст пока шестерых погибших - самому младшему было всего пять лет. Еще один мужчина продолжает числиться пропавшим без вести - сейчас его ищут сотрудники МЧС и службы спасения. Единственной выжившей женщине и троим детям, оставшимся на берегу, оказывается психологическая помощь. Всю ночь на месте работали спасатели и правоохранительные органы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Александра Сергомасова, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

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