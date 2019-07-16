Люди второго сорта: миллионам русскоязычных граждан на Украине грозят штрафы

"Общаться как удобно" после вступления в силу закона о языке можно только дома

На Украине вступил в силу закон о языке. Тех, кто в общественных местах говорит не по-украински, будут штрафовать. Переводу подлежит всё - от школьных учебников до компьютерных интерфейсов. Кроме как общаться дома, на русском теперь можно разве что молиться. По запросу России закон, который явно противоречит международному праву, обсудят в Совбезе ООН.

Известные музыканты, певцы, артисты с утра вторника убеждают сограждан по ТВ: "Вместе будем счастливы". Если только все вместе будем говорить на украинском языке. Во вторник в стране вступает в силу закон о государственном языке.

"Пока на Украине президент и премьер будут общаться на русском языке, они будут предметом заботы России. Язык - это фактор национальной безопасности", - заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Этот дискриминационный закон можно назвать законом о запрете русского языка. То есть русский, по логике Порошенко, который и подписал документ, представляет для Украины самую главную угрозу. Хотя и он, и нынешний президент, хорошо и часто на нем говорят. Но теперь должностные лица обязаны общаться только на мове. И, кажется, власти бросили весь свой ресурс на то, чтобы убедить и сограждан - патриоты не имеют права разговаривать на другом языке. Вот, корреспондент, пытается узнать мнение киевлян. И оно явно не соответствует вектору редакционного задания.

- Закон про украинскую мову - несправедливый, все-таки русскоговорящие люди - украинцы, у них украинский паспорт, а говорят на русском, так сложилось исторически, почему они должны страдать. - Отвратительно, но попробуем, попробуем, но я отношусь к этому крайне негативно, все-таки у нас свободная страна. - Я буду общаться так, как мне удобно.

"Общаться как удобно" теперь можно только дома. Если это русский, польский, венгерский, румынский. То есть, согласно новому закону, языки нацменьшинств. Проще говоря, людей второго сорта. Ведь воспитание в детсадах, обучение в школах и вузах, общение в больницах, аптеках, любых госучреждениях и даже компьютерных сетях с сегодняшнего дня должно быть только на украинском. Власть не смущает тот факт, что половина населения страны говорит на русском, и он язык межнационального общения. Зеленский, вступая в должность, обещал проверить спешно принятый Радой закон на соответствие конституции. Но, опасаясь конфликта с националистами, этого так и не сделал. За тем, как громадяне исполняют закон, будут следить специальные комиссары. Нарушителей оштрафуют. Минимальное наказание - почти семь тысяч гривен. А попытки ввести использование второго языка, например, в меню кафе или на ценниках в магазинах, закон приравнивает к свержению государственной власти или конституционного строя. Этот документ и правомочность его применения Россия собирается обсудить на заседании Совбеза ООН. Закон о языке напрямую повлиял и на предвыборную агитацию. Теперь все билборды, плакаты, ролики, должны быть только на украинском языке. Кстати, отделы полиции по всей Украине уже завалены жалобами от партий, активистов и граждан о многочисленных нарушениях.

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"Территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 4157 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом... С начала предвыборной кампании заведено 210 уголовных дел", - говорится в сообщении МВД Украины.

Подкуп избирателей в стране, которая так стремится к евроинтеграции, идет в лучших традициях криминальных 90-х. На Луганщине за голос предлагают килограмм гречки или риса. В Закарпатье и Одесской области - деньги.

Пока в ЦИК Украины не сообщают, рассказали ли об этих фактах международным инспекторам. Следить за тем, как пройдет голосование прибыли свыше 1700 наблюдателей из 12 государств. Отказано только России и представителям ПАСЕ, которые вопреки требованиям официального Киева, восстановили участие нашей страны в ассамблее.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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