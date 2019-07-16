Турция добурилась на Кипре до санкций ЕС

Россия пытается предотвратить назревающий кризис в отношениях между Анкарой и Брюсселем

Санкции как классика жанра. Приостановить диалог на высшем уровне и сократить финансовую помощь. Так Евросоюз отреагировал на решение Анкары продолжить добычу газа на Кипре. На острове находятся два турецких судна, они ведут буровые работы. Россия выступила против односторонних санкций и призывает разрешить конфликт в Совбезе ООН.

Официальная позиция Турции непреклонна. Страна продолжит добычу газа у берегов Кипра в Средиземном море, это следует из официального заявления МИД страны. Реакция из Анкары последовала на сообщения из Брюсселя. Министры иностранных дел Евросоюза одобрили введение санкций против Турции.

"Провокации Турции неприемлемы для всех нас, и мы на стороне Кипра. Сейчас все варианты остаются открытыми, включая, конечно, санкции. Со временем нам придется начать интенсивные переговоры. Я могу только надеяться, что мы не добавим ещё один кризис ко многим другим, что у нас уже есть", - сказал немецкий министр по делам Европы Майкл Рот.

На своем заседании Совет ЕС принял решение отказаться от диалога с Анкарой на высоком уровне. Отменены все заседания Совета ассоциации Турции с Евросоюзом. Кроме того, предполагается сокращение финансирования республики. По оценкам экономических аналитиков, Анкара может потерять около 150 миллионов евро — деньги выделялись на проевропейские политические реформы и различные экономические проекты.

"Европейскому инвестиционному банку рекомендовано выдавать меньше кредитов Турции, приостанавливаются переговоры по заключению соглашения о воздушном сообщении. Возможно, будет введено и больше санкций", - заключил министр европейских, интеграционных и иностранных дел, искусства, культуры и СМИ Австрии Александр Шалленберг.

Главе европейской дипломатии Федерике Могерини уже рекомендовано проработать другие варианты ограничительных мер в отношении Турции. В российском МИД ранее комментировали ситуацию, там призывали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию. Ещё в 2018 году Анкара отправила к побережью Северного Кипра судно для проведения геофизических исследований, теперь в этот район уже прибыли два турецких буровых судна - Fatih и Yavuz, одно из них приступило к работе. Турецкие СМИ объясняют позицию Анкары - разработки месторождений газа у южных берегов острова ведёт целый ряд международных компаний. Разрешение они получают от правительства Кипра, Турция же признает легитимными и власти Северного Кипра, где в основном проживают турки-киприоты. Мировым сообществом эта территория считается оккупированной, но Анкара дает понять - она защищает свои интересы и интересы своих сторонников на острове.

Подробности смотрите в репортаже Петра Вершинина.

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