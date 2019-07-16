Трамп посоветовал несчастным убраться из США вместе с мигрантами

Американцы называют политику Трампа слишком жесткой

В США прошла новая волна рейдов против мигрантов. Но массовых арестов не последовало. Возможно, потому, что перед этим Дональд Трамп с гордостью анонсировал спецоперацию в соседях. Импульсивные высказывания президента в последнее время вновь будоражат американскую общественность. Накануне демократы внесли в Конгресс резолюцию с осуждением Трампа за расизм.

Найти и депортировать. По американским мегаполисам прокатилась волна рейдов против мигрантов. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Чикаго. В списке – десять крупных городов. В планах арестовать и отправить подальше тысячи нелегалов. Их ищут, но не всегда находят. Виной тому - Дональд Трамп и известная всему миру страсть президента к соцсетям и публичным высказываниям. Вот и в этот раз глава государства не удержался и заранее рассказал об облавах. Сигнал "Кто не спрятался - я не виноват" мигранты считали. И успели залечь на дно. Как, например, в местном латинском квартале Чикаго.

"Люди очень напуганы. У них есть дома, но они спят в гаражах и машинах. Боятся, что за ними придут", - сказал священник Хосе Сигфредо Ландаверде.

"У меня шестеро детей. Все граждане США. А я здесь нелегально. Мне страшно. Я боюсь, что однажды выйду в магазин и не вернусь, как и мой муж", - сообщила нелегальный мигрант Нора Кинонес.

На улицах Нью-Йорка - протесты. Жители США, не имеющие проблем ни с правосудием, ни с гражданством, называют миграционную политику Трампа слишком жесткой.

"Мы страна мигрантов. Страна, которую создали приезжие. Неважно, какого цвета наша кожа, мы все откуда-то приехали. Пришло время продемонстрировать наше единство", - сказала организатор акции протеста Дженнифер Ван Дайк.

Видео: специальный репортаж ТВЦ "Войны Трампа"

Громче всех возмущаются демократы. Особенно в свете скандала с оскорбительными высказываниями Трампа в адрес нескольких женщин-представительниц Конгресса с африканскими, латиноамериканскими и пакистанскими корнями. Они критиковали политику президента. За что и услышали в свой адрес - вернее, прочитали всё в той же соцсети: не надо давать советы американским властям, лучше отправляйтесь на родину и наводите порядок там. Реакция общественности была предсказуемой. Конгрессмены и пресса осудили главу Белого Дома за расизм и ксенофобию. На этот шквал критики Трамп ответил невозмутимо.

"Меня это не волнует. Если вы ненавидите нашу страну, если вы здесь несчастны, вы всегда можете уехать. Я повторяю это постоянно. Если вы недовольны, всё очень просто - уезжайте, уезжайте прямо сейчас", - сказал Трамп.

Но оскорбленные представительницы Конгресса и не думают паковать чемоданы. "К сожалению, не в первый и не в последний раз мы слышим отвратительные высказывания президента. Он не уважает закон и пренебрегает Конституцией США. Многие члены Конгресса хотят объявить Трампу импичмент. Я призываю своих коллег привлечь к его ответственности", - сообщила член Конгресса США от Демократической партии Рашида Тлаиб.

Демократы готовят резолюцию, осуждающую резкие высказывания Трампа. В ближайшее время ее внесут в Палату представителей. Республиканцы от каких-либо комментариев по этой теме воздерживаются.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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