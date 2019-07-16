В Ярославле построят новый комплекс для онкобольных

Капсулу заложила министр здравоохранения Вероника Скворцова

В Ярославле совсем скоро откроется новый онкологический комплекс. Строительство хирургического корпуса планируют завершить в следующем году, передает "ТВ Центр".

Через полтора месяца в городе откроется центр ядерной медицины. Сейчас завершаются последние работы – идет лицензирование. Уже установлено современное медицинское оборудование - компьютерный томограф, который позволит обнаружить даже малейшие очаги злокачественной опухоли на ранних сроках. Обследование там смогут пройти не только жители Ярославской области, но и соседних регионов – причем абсолютно бесплатно, по системе ОМС. Возможности клиники оценила Вероника Скворцова, также она поучаствовала в закладке капсулы на месте строительства нового хирургического корпуса.

"Сейчас мы закладываем камень для строительства нового онкологического, хирургического корпуса, где будет всё, включая все методы комбинированной хирургии и реанимации, методы диагностики, методы радиологической терапии. Значит, в комплексе с тем, онкологическим диспансером, который имеется сегодня. И очень мощная эндоскопия. Возможно, по этому направлению центр будет референтным для всех регионов страны и в целом для Российской Федерации", - заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

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