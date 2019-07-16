Скифское золото вернется в Крым?

Точку в споре между Россией и Украиной поставит суд в Амстердаме

Апелляционный суд Амстердама во вторник огласит решение по делу о скифском золоте из крымских музеев. Экспонаты в 2013 году были вывезены на выставку в Европу. Там уникальное собрание арестовали, а в Киеве заявили, что артефакты являются собственностью Украины.

Курульное кресло – символ власти в Древнем Риме – в Крыму был найден в единственном экземпляре. Посуда, украшения, оружие – самые ценные находки из Усть-Альминского некрополя сейчас можно увидеть только в каталогах. Все лучшее, в том числе порядка 30 погребальных реконструкций Бахчисарайского музея, были опечатаны в Голландии по требованию Украины.

"Части ювелирных украшений, это серьги, это ожерелья. Не меньший интерес представляют и бронзовые вещи, это матрица, это фигурки из серебра", - рассказала главный хранитель ГБУ РК "Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник Оксана Алпашкина.

Десятки предметов, отправленных на выставку в Европу, в том числе бронзовые мечи и глиняные кувшины, реставраторы собирали по крупицам. А редчайшие китайские шкатулки первого века крымчане даже не успели увидеть.

"Большую ценность, на мой взгляд, представляют китайские лаковые шкатулки, которые незадолго до отъезда были отреставрированы в Японии. Когда нашли их, они представляли из себя просто небольшую кучку трухи, а уехали три полноценных, хорошо сделанных экспоната", - объяснила Алпашкина.

Поредели и витрины Центрального музея Тавриды. За стеклом – таблички с надписью: "Экспонат на выставке в Амстердаме". Среди них символы музея - шатровое навершие из бронзы в виде грифона и сарматский складной нож с росписями. А из четырех сосудов в виде баранов в Крыму остался лишь один, разбитый.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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