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Чего опасаться во время лунного затмения

11:05
  • вторник
  • 16 июля 2019

Эмоциональный фон в этот день нестабилен

В ночь с 16 на 17 июля жители России смогут понаблюдать за частичным лунным затмением. Лучше всего его будет видно в Крыму и на Северном Кавказе.
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Луна коснется земной полутени в 21:43 по московскому времени, а в 23:01 она начнет погружаться в тень Земли. Максимальная фаза затмения наступит в 00:31. Космический спектакль завершится в 02:00. 

Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что жители Москвы и Подмосковья вряд ли смогут увидеть лунное затмение из-за облачной погоды. 

Заместитель главврача Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Руслан Кошелев заявил, что лунное затмение не влияет на здоровье человека. По его словам, в США и Азии неоднократно проводились эксперименты, в ходе которых исследователи обзванивали больницы и травмпункты. Как выяснилось, среднее число обращений к врачам в эти дни не превышает норму. 

Врач-психиатр, психотерапевт Лев Пережогин отметил, что лунное затмение может влиять на психику человека только в том случае, если он сам в это верит. 

Между тем астрологи утверждают, что лунное затмение погружает человека в мир эмоций и пробуждает скрытые чувства. В такие дни люди бывают раздражительными, порывистыми, беспокойными. В связи с этим возможны межличностные конфликты. Подчас люди совершают импульсивные поступки, о которых затем жалеют: расстаются с любимыми, ссорятся с коллегами или, например, делают необдуманные денежные вложения. 

Учитывая все перечисленное, эксперты советуют гражданам воздерживаться от конфликтов, проявлять осторожность, отложить важные дела на потом и не принимать судьбоносных решений. Женщинам, на которых лунное затмение якобы влияет особенно сильно, рекомендуется больше отдыхать и заниматься домом. 

Существует много примет, связанных с лунным затмением. Говорят, в эти дни не стоит употреблять алкоголь и вредную пищу, поскольку это приведет к возникновению вредных привычек. Нежелательно вступать в интимные отношения, так как зачатые во время лунного затмения дети унаследуют худшие черты родителей. Свадьба в эти дни обернется расставанием, верят в народе. 

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