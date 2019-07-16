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Колбаса на российских прилавках может изменить цвет

10:54
  • вторник
  • 16 июля 2019

В России могут ввести новую продуктовую меру

Производителей обяжут использовать при изготовлении продуктов питания йодированную соль, вместо обычной.
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С таким предложением выступило Министерство здравоохранения России. Эта инициатива должна помочь устранить дефицит йода у населения, пишет газета "Известия". Производителей хлебобулочных изделий обяжут использовать йодированную соль с 1 июня 2020 года, а всех остальных — с 1 июня 2022 года. Исключения составят только те продукты, в которых соль не предусмотрена в принципе.

Однако йодированная соль может изменить вкусовые качества и даже внешний вид продукта, предупреждают эксперты. Так, колбаса может приобрести коричневый цвет, а соленья изменят вкус.

Йод относится к тем микроэлементам, которые не накапливаются в организме и, следовательно, должны постоянно поступать с пищей.

Болезни, связанные с дефицитом йода, являются проблемой России. Нехватка этого элемента ведет к проблемам щитовидной железы и йододефицитному кретинизму. С недостатком йода сталкиваются порядка 10-15% горожан и 13-35% сельских жителей.  

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