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Ирина Шейк нашла утешенье после подлого предательства Купера

11:15
  • вторник
  • 16 июля 2019

Стресс модель снимает весьма распространенным способом

Ирина Шейк нашла способ справиться со стрессом после ухода Брэдли Купера. Модель гуляет по Нью-Йорку и балует себя покупками.
История любви Брэдли Купера и Ирины Шейк. Фото

Накануне папарацци сняли Ирину на одной из улиц мегаполиса. Россиянка гордо вышагивала по авеню с пакетами известного магазина женского белья, лицом которого она сама и является. Не секрет, что для многих женщин лучший способ справиться со стрессом — шоппинг. Вот и модель решила порадовать себя обновками.

Для похода по магазинам Шейк выбрала соблазнительный наряд – топ, оголяющий живот и мини-юбку, подчеркивающую ее стройные ноги. Дополняли образ грубые ботинки.

Отметим, что Ирина отказывается говорить о своих отношениях с Брэдли Купером. Модель не комментирует слухи о разрыве, и просит не задавать ей вопросов на данную тему.

СМИ же, не имея информации от главных действующих лиц истории, питаются сплетнями. Последние из них гласят, что Купер стал жить с Леди Гагой. Певица якобы перевезла свои вещи в квартиру актера.

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