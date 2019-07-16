Ирина Шейк нашла утешенье после подлого предательства Купера

Стресс модель снимает весьма распространенным способом

Ирина Шейк нашла способ справиться со стрессом после ухода Брэдли Купера. Модель гуляет по Нью-Йорку и балует себя покупками.

Накануне папарацци сняли Ирину на одной из улиц мегаполиса. Россиянка гордо вышагивала по авеню с пакетами известного магазина женского белья, лицом которого она сама и является. Не секрет, что для многих женщин лучший способ справиться со стрессом — шоппинг. Вот и модель решила порадовать себя обновками.

Для похода по магазинам Шейк выбрала соблазнительный наряд – топ, оголяющий живот и мини-юбку, подчеркивающую ее стройные ноги. Дополняли образ грубые ботинки.

Отметим, что Ирина отказывается говорить о своих отношениях с Брэдли Купером. Модель не комментирует слухи о разрыве, и просит не задавать ей вопросов на данную тему.

СМИ же, не имея информации от главных действующих лиц истории, питаются сплетнями. Последние из них гласят, что Купер стал жить с Леди Гагой. Певица якобы перевезла свои вещи в квартиру актера.