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Найден недорогой способ лечения рака груди

11:28
  • вторник
  • 16 июля 2019

Он будет доступен даже женщинам с низким доходом

Американские ученые из университета Джона Хопкинса нашли доступный способ лечения рака молочной железы.

Специалисты предложили замораживать клетки при помощи углекислого газа. Этот способ способен убивать до 80% раковых клеток. Изобретение ученых из США будет доступно даже для женщин, у которых низкий уровень дохода, пишет "Газета.Ru".

"Инновации в лечение онкологии не всегда означают, что вам нужно создавать что-то новое. Прибор уже успешно протестирован на животных", - сообщили разработчики.

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