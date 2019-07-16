Найден недорогой способ лечения рака груди

Он будет доступен даже женщинам с низким доходом

Американские ученые из университета Джона Хопкинса нашли доступный способ лечения рака молочной железы.

Специалисты предложили замораживать клетки при помощи углекислого газа. Этот способ способен убивать до 80% раковых клеток. Изобретение ученых из США будет доступно даже для женщин, у которых низкий уровень дохода, пишет "Газета.Ru".

"Инновации в лечение онкологии не всегда означают, что вам нужно создавать что-то новое. Прибор уже успешно протестирован на животных", - сообщили разработчики.