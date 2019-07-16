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Фото нового внедорожника "Патриот" с "автоматом" слили в Сеть

11:35
  • вторник
  • 16 июля 2019

Снимок вызвал небывалый ажиотаж

Сотрудники Ульяновского автомобильного завода продемонстрировали автомобиль "Патриот" с автоматической коробкой передач. 

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На страницах предприятия в соцсетях опубликовали снимок из салона нового "Патриота" с "автоматом". В кадр попал педальный блок, но не селектор выбора режима движения. "Сегодня у нас тест на внимательность. Что не так на фотографии?" - написал представитель УАЗа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от УАЗ (@uazrussia)

Многие интернет-пользователи заметили, что у новинки отсутствует педаль сцепления. "Это не сон", - заявил представитель предприятия на реплику одного из подписчиков, который не поверил своим глазам. Подробную информацию о новинке концерн пообещал предоставить позже. 

- Да ладно! Автомат сделали?

- Неужто акпп?

- Сборщики в цеху педаль забыли прикрутить?

- Кстати, сидушка тоже интересная.

- Вы че, автомат наконец-то сделали?

Ожидается, что "Патриот" с "автоматом" получит модернизированный 2,7-литровый мотор с производительностью 150 лошадиных сил. По некоторым данным, массовое производство таких машин начнется в сентябре текущего года. УАЗ планирует выпускать около 10 тысяч авто ежегодно. Новинка будет стоить от 810 тысяч рублей. 

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