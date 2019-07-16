ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актер из "Бэтмена: Начало" умер на съемках

11:41
  • вторник
  • 16 июля 2019

Никто не обратил внимание на то, что с артистом происходит что-то неладное

Ирландский актер, сыгравший в фильме "Бетмен: Начало" Карл Шилс скончался на съемочной площадке. Ему было 47 лет.

Трагедия произошла во время съемок сериала "Город-сказка". Актер несколько раз засыпал во время работы, однако никто не обратил внимания на это должного внимания. "Никто не предложил ему помощь. Все просто говорили о нем за его спиной", - сообщил источник Daily Mail.

Перед смертью Шилс страдал от боли и передвигался на костылях. Чем именно болел актер, неизвестно.

Карл Шилс известен российскому зрителю по ролям в таких фильмах, как "Бэтмен: Начало", "Нокаут" и сериалах "Тюдоры", "Острые козырьки" и "Война Фойла".

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Карл Шилс
Карл Шилс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.