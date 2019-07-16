Актер из "Бэтмена: Начало" умер на съемках

Никто не обратил внимание на то, что с артистом происходит что-то неладное

Ирландский актер, сыгравший в фильме "Бетмен: Начало" Карл Шилс скончался на съемочной площадке. Ему было 47 лет.

Трагедия произошла во время съемок сериала "Город-сказка". Актер несколько раз засыпал во время работы, однако никто не обратил внимания на это должного внимания. "Никто не предложил ему помощь. Все просто говорили о нем за его спиной", - сообщил источник Daily Mail.

Перед смертью Шилс страдал от боли и передвигался на костылях. Чем именно болел актер, неизвестно.

Карл Шилс известен российскому зрителю по ролям в таких фильмах, как "Бэтмен: Начало", "Нокаут" и сериалах "Тюдоры", "Острые козырьки" и "Война Фойла".