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Пассажирский самолет с одним двигателем экстренно сел в Москве

12:02
  • вторник
  • 16 июля 2019

ЧП произошло сразу после взлета

Утром 16 июля пассажирский самолет Airbus A320-211, который направлялся из Москвы в Кишинев, сел в аэропорту "Домодедово" из-за технической неисправности. 

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Как сообщает Life, капитан самолета авиакомпании Air Moldovа решил пойти на посадку через четыре минуты после взлета. Пилот сообщил о вибрациях в правом двигателе. 

Airbus полтора часа кружил в столичном регионе, чтобы выработать топливо. Затем экипаж отключил правый двигатель. В 06:32 лайнер благополучно приземлился в "Домодедово". 

По данным РИА Новости, в результате ЧП никто не пострадал. Инцидент никак не повлиял на работу аэродрома.  

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