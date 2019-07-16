Пассажирский самолет с одним двигателем экстренно сел в Москве

ЧП произошло сразу после взлета

Утром 16 июля пассажирский самолет Airbus A320-211, который направлялся из Москвы в Кишинев, сел в аэропорту "Домодедово" из-за технической неисправности.

Как сообщает Life, капитан самолета авиакомпании Air Moldovа решил пойти на посадку через четыре минуты после взлета. Пилот сообщил о вибрациях в правом двигателе.

Airbus полтора часа кружил в столичном регионе, чтобы выработать топливо. Затем экипаж отключил правый двигатель. В 06:32 лайнер благополучно приземлился в "Домодедово".

По данным РИА Новости, в результате ЧП никто не пострадал. Инцидент никак не повлиял на работу аэродрома.