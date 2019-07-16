В Подмосковье нашли тело ребенка полувековой давности

Останки 50 лет пролежали в старом сарае

В старом сарае в подмосковном Звенигороде обнаружили скелет новорожденного ребенка, убитого 50 лет назад.

О страшной находке в полицию сообщила местная жительница. Останки малыша были помещены в полиэтиленовый пакет и спрятаны недалеко от жилого дома, пишет "Экспресс-газета".

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства событий полувековой давности. Кости ребенка отправили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения подробностей.