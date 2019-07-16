Молодой муж Кудрявцевой оконфузился в постели

У телезвезды выдалась странная ночь

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о смешном инциденте, который произошел ночью с ее 31-летним мужем Игорем Макаровым.

Лера Кудрявцева опубликовала в Instagram пост, адресованный женщинам, которые хотят выйти замуж за молодого. По ее словам, молодежь летает во сне.

"Сплю я, значит, себе спокойно, и вдруг сквозь сон понимаю, что нарастает какой-то шум и льется вода. Шум усиливается и хрясь - грохот... Вскакиваю, включаю свет. Мужа рядом нет, стакан воды пролит на постель. Сон, говорит, приснился, мол, летел куда-то и запутался. Лежу. Думаю", - написала Кудрявцева, присовокупив фото собаки, взмывающей в воздух за брошенной тарелкой.

Подписчицы телеведущей в ответ выдали десятки историй о том, как они или их мужья просыпаются посреди ночи.

- Мой муж ползал по полу, типа с автоматом, растяжки какие-то ставил.

- А я смеюсь во сне.

- У меня супруг младше на 10 лет, живем вместе 12, каждую ночь бегает с закрытыми глазами к холодильнику и кушает все подряд.

- У меня муж старый, но бегает и кричит во сне до сих пор… Вчера буквально как гаркнет в ухо: "Не стрелять сюда!"

- Мне муж одно время ночью бил ладошкой по лбу.

- У моей подружки ее муж через нее в окоп прыгал.

Напомним, Кудрявцева была замужем трижды. С хоккеистом Макаровым они поженились в 2013 году. В 2018 году у них родилась дочь.