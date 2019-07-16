Участник "Московского долголетия" похудел на 30 кг благодаря йоге и фитнесу

Программа помогает пенсионерам поддерживать себя в форме

Участник проекта "Московское долголетие" 59-летний Тигран Сарибекян похудел с 128 килограммов до 98 килограммов, посещая занятия по йоге и фитнесу. Об этом АГН "Москва" сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Из-за сложностей со здоровьем в последние годы вес доставлял особые неудобства и трудности. В мае прошлого года москвич стал участником проекта "Московское долголетие" и его жизнь изменилась: мужчина похудел на 30 килограмм, начал заниматься английским языком и привлек к занятиям свою супругу", - рассказали в департаменте, добавив, что о бесплатных занятиях спортом мужчина узнал в местной поликлинике.

В свою очередь, сам Сарибекян отметил, что сначала он посещал занятия дважды в неделю, а сейчас занимается уже шесть раз в неделю. "Если люди хотят изменить свою жизнь, самое главное - сделать первый шаг. И я взял - пошел, и получилось. Хотя меня пугало слово "фитнес". Видите ли, чем старше человек, тем больше он сомневается. У него ухудшается адаптивность к новому. Суставы болят. А тут надо ходить, делать гимнастику, это же труд. Многие ленятся. Предпочитают просмотр телевизора походам куда-либо", - приводит его слова пресс-служба. В департаменте уточнили, что супруга Сарибекяна также занимается йогой.

Записаться на программы проекта можно в территориальных центрах соцобслуживания населения, в центрах госуслуг "Мои документы", в поликлиниках, а также во всех государственных учреждениях, где реализуется проект "Московское долголетие".

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