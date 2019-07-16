"Он меня убьет": Кондулайнен сбежала от молодого жениха

Мужчина уничтожил жизнь актрисы

Заслуженная артистка России, первый секс-символ отечественного кино Елена Кондулайнен стала гостьей программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр". Актриса рассказала историю своей несчастной любви. Ей чудом удалось сбежать от жениха-тирана.

Неприятная история приключилась с Кондулайнен в студенческие годы. В одном из кафе Ленинграда будущая актриса познакомилась с очень красивым парнем. Юноша поступал в Институт театра, музыки и кинематографии и позвал Елену попытать счастья вместе.

Позже молодые люди начали жить в квартире Кондулайнен и подали заявление в загс. "У меня своя комната. Мы в комнате поселились. Готовились к свадьбе и ходили на занятия. И вдруг... Я была на работе, а он залез и прочитал мой дневник. И всё у него там в мозгу что-то перевернулось, что как это так, что не первый в моей жизни, не первая любовь. Что до этого мне там мальчик понравился. Чего-то я писала... Ну дневник же. Ну у него вот: "Желаю только с вами и больше ни с кем". И, в общем, скандал, конфликт. Он мне устроил истерику большую и даже меня ударил", - призналась Елена в разговоре с Татьяной Устиновой.

Мужчина так разозлился, что разорвал все фотографии Кондулайнен и снимки ее родителей. "У меня ничего не осталось. Представьте, у меня нет ни фотографий моих родителей, ни фотографий в моём детстве. У меня нет ничего. То есть он всё уничтожил. Он уничтожил мою жизнь", - посетовала актриса.

Елене после такой выходки было очень плохо, она поняла, что не готова стать женой этого человека. "А как выйти из этой ситуации, я не знала. И вот я помню, что свадьба-то уже через неделю, и мы едем с работы в троллейбусе, я до сих пор эту картинку помню, и он извиняется передо мной, говорит: "Прости меня", а фотографий-то нет. А я в шоке. Я даже родителям сказать не могу, что у них тоже фотографий не осталось. Он говорит: "Ну вот мы встретимся..." А я понимаю, что я просто хочу его не видеть больше", - поделилась артистка.

Кондулайнен боялась жить с этим мужчиной. "Потому что он меня убьёт. Он меня доведёт до того, что меня не будет. Потому что я совсем в другой жизни выросла. И я понимаю, что мне нужно исчезнуть. И я уезжаю к бабушке в Ленинградскую область. И там я впадаю в летаргический сон. То есть со мной что-то происходит - я отключаюсь. И я спала три дня и три ночи. Трое суток. Настолько был шок", - продолжила Елена.

За это время молодой жених слетал в Москву к тёте Елены. "Он думал, что я у тёти скрываюсь в Москве. Вот. И уже приехал на бракосочетание. И там вот, кстати, были друзья, известные артисты ныне. На этом бракосочетании. А невесты нет. А я не приехала. И потом он меня всё-таки нашёл, разыскал. Он приехал к бабушке. И попросил прощения. Говорит: "Давай начнём всё сначала". А я понимаю, что я его боюсь. Он меня убьёт. Я прям чувствую, что он меня может зарезать. Как в романах", - рассказала актриса.

Елене удалось убежать о горе-жениха. Более того, молодой человек не поступил в институт, а Кондулайнен стала студенткой. Однако у этой истории трагический конец. "Потом он женился, там, действительно, была трагедия. Он нашёл всё-таки жертву", - заключила актриса.

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