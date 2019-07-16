"Свободна и довольна": экс-супруга Глушакова получит треть месячного дохода футболиста

А также еще 100 тысяч рублей ежемесячно, пока младшая дочка не достигнет трехлетнего возраста

Мосгорсуд подтвердил решение суда нижестоящей инстанции и одобрил развод Дениса и Дарьи Глушаковых.

Ранее решение было вынесено Никулинским районным судом. Дарья будет получать треть дохода футболиста на воспитание двух несовершеннолетних дочерей, а также 100 тысяч рублей ежемесячно на младшего ребенка, пока ему не исполнится три года, пишет "Газета.Ru".

"Дарья свободна и довольна", - сообщила адвокат.

Денис и Дарья поженились в 2010 году, они воспитывают двух дочерей - семилетнюю Валерию и двухлетнюю Александру. В 2018 году пара решила развестись, заявление подал Глушаков.

Видео: Глушаков станцевал лезгинку на тренировке "Ахмата"