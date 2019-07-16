"Чернить имя отца не позволю": Алибасова вывела из себя ложь Шепелева

За спиной продюсера плетут интриги

Сын музыкального продюсера Бари Алибасова, который с 4 по 17 июня находился в больнице с отравлением, обвинил телеведущего Дмитрия Шепелева во лжи.

Недавно на ТВ опубликовали переписку помощника Алибасова с врачом, в ходе которой они выдумывали причину для госпитализации продюсера в рамках пиар-кампании. Однако представители продюсера утверждают, что тот действительно отравился и что у них имеются справки, доказывающие данный факт.

"Все ложь, а сообщения фейковые. Это хороший монтаж продюсеров шоу "На самом деле", не верьте Дмитрию Шепелеву. <…> Чернить имя отца не позволю", - заявил Бари Алибасов-младший. По его словам, авторы передачи часто идут на уловки ради высоких рейтингов. Он признался, что они с Шепелевым обсуждали вопросы, которые им зададут на детекторе лжи.

По данным СМИ, благодаря скандалу с отравлением состояние семьи Алибасова увеличилось до 26 миллионов рублей. "Да, нам поступают рекламные предложения, но пока ни на одно не согласились!" - цитирует Алибасова-младшего "СтарХит".

Напомним, основатели "На-На" госпитализировали 4 июня. Сообщалось, что он случайно выпил чистящее средство "Крот", после чего несколько дней провел в искусственной коме. Основателя группы "На-На" выписали из больницы 17 июня. Такое быстрое выздоровление навело общественность на мысль о том, что история с отравлением была инсценирована. По некоторым данным, Алибасов попал в больницу с алкогольным отравлением.

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