Собянин: завершена проходка уникальных тоннелей Некрасовской линии метро

Москвичи ждут запуска второй очереди розовой линии

Строители завершили проходку двухпутного перегонного тоннеля между станциями "Косино" и "Нижегородская" Некрасовской линии метро.

"Сам щит уникален для Москвы. Это десятиметровый щит, двухпутный тоннель, гигантское сооружение. Конечно, работ еще очень много, но запуск этой ветки - второй очереди Некрасовской линии - ждут как и жители Некрасовки, Люберец, так и жители районов, которые примыкают к таганскому направлению метро - больше одного миллиона человек", - заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что запуск Некрасовской линии очень важен для Москвы, поэтому метростроевцы будут делать все возможное, чтобы запустить ее раньше срока. Основные работы будут завершены уже в это году.

Станция "Нижегородская" войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская". Здесь будут сходиться Некрасовская и Большая кольцевая линии метро, МЦК и Горьковское направление МЖД.

"В этом месте будет формироваться поток до 400 тысяч человек в сутки", - отметил Собянин.