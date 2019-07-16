Собянин проинспектировал ход строительства Некрасовской линии метро

Новая ветка примет на себя нагрузку с Таганско-Краснопресненской линии

В Москве завершаются основные строительные работы на втором участке новой Некрасовской линии метро. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города осмотрел станцию "Нижегородская". Она войдет в состав транспортно-пересадочного узла "Рязанская".

Это своего рода временная пломба. Тонкий слой бетона сдерживал грунт, чтобы здесь могли вестись строительные работы, но под натиском тоннелепроходческого щита сдаётся.

Щит по имени Виктория, прошёл почти полтора километра от станции Стахановской до Нижегородской. Диаметр тоннеля 10 метров, сюда влезает два поезда. Такой метод значительно ускоряет строительство.

Здесь будет один из самых больших пересадочных узлов Москвы – ТПУ "Рязанская" . Ход строительства проинспектировал Сергей Собянин.

"В Москве два транспортных узла мегауровня: "Деловой центр" и "Рязанская". На "Деловом центре" сходятся БКЛ и МЦК. И на Рязанском тоже. Там примыкает радиальное направление железной дороги, метро- и тут то же самое. В результате четыре крупнейшие инфраструктуры сходятся в одном месте. Формируются два крупнейших по сути дела вокзала, не только Москвы, но и страны. Здесь будет поток до 400 тысяч человек в сутки", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Эта первая в России станция, куда одновременно могут прибывать четыре поезда. Две островные платформы. Между ними будут ходить поезда розовой - Некрасовской ветки. Слева и справа от платформ – составы Большой Кольцевой линии метрополитена.

"Сюда будут приезжать по четырем направлениями поезда, по четырем путям, и пересадка будет поперечной. Эта платформа для этой линии, они являются так же платформами для будущего кольца. Это поперечная пересадка, как у нас есть на Китай-городе, на Третьяковской и на Петровско-Разумовской", - сообщил Главный инженер Николай Бабушкин.

Переходы на МЦК и жлезнодорожную платформу "Карачарово" будут под землёй. Для пассажиров готовят просторные галереи.

Всего на Некрасовской линии разместятся восемь станций – "Нижегородская улица", "Стахановская", "Юго-Восточная", "Окская" - сейчас строятся. А это уже готовая часть: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская", "Некрасовка". Розовая ветка примыкает к действующей станции "Лермонтовский проспект".

Новая ветка примет на себя нагрузку с Таганско-Краснопресненской линии.

"Работы очень много, но запуск этой ветки, второй очереди Некрасовской линии, ждут, как и жители Некрасовки, Люберец, как и жители, которые примыкают к Таганскому направлению метро. Огромный объем работ, технически очень сложно. Глаза боятся - руки делают", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Некрасовская линия метрополитена и ТПУ "Рязанская" сделают передвижение по Москве удобнее как минимум для миллиона человек.

Виктор Прокушев, Александр Савин, Александр Голубев, Дмитрий Иванов, "ТВ Центр".