Мосгоризбирком: 216 человек зарегистрированы кандидатами на выборы депутатов Мосгордумы

Осталось рассмотреть документы 47 кандидатов

В качестве кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы зарегистрированы 216 человек.

"Завершается этап регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва. Выдвинуто: 426 [человек]. Представили документы на регистрацию: 290. Зарегистрировано: 216", - сообщили в пресс-службе Московской городской избирательной комиссии.

По данным Мосгоризбиркома, 136 человек сняли свою кандидатуру с выборов и утратили статус кандидата.

25 окружных избирательных комиссий уже завершили работу, рассмотрев все представленные кандидатами документы. Еще 20 комиссий рассмотрят документы 47 кандидатов во вторник, 16 июля.

Накануне глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов провел личный прием граждан по выборам в столичный парламент.

Напомним, избирательная кампания по выборам депутатов Мосгордумы седьмого созыва началась 6 июня. Голосование состоится 8 сентября текущего года.