До конца года в Москве построят четыре моста

Конструкции пройдут через реку Сетунь и Москву-реку в Кожуховском затоне

В Москве будут построены 24 новых автомобильных моста, из них четыре введут в эксплуатацию уже до конца года. Так, через Кожуховский затон возведут шестиполосный мост. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Трасса со съездами протянется по части Нагатинской поймы, пересечет Москву-реку и пройдет по участку второго Южнопортового проезда. Дорога обеспечит доступ к тематическому парку "Остров мечты" и полуострову ЗИЛ. Длина основной трассы - почти шесть километров. Сейчас уже видны опоры и железобетонные пролеты будущего моста.

"Фактически с Юго-Восточной хорды, с территории Южного порта до Кремля по набережной можно будет доехать за 15-20 минут. Мы смотрим связанность –это раз. Второе - смотрим, чтобы мост соединял не только автомобильные магистрали, но и рельсовый транспорт, чтобы мы могли через автомобильные дороги осуществить подвоз пассажиров к рельсовому транспорту", - сказал заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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