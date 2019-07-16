В Подмосковье арестовали похитителей кабеля на 1 млн рублей

В "спецоперации" по краже телефонного кабеля принимали участие пять человек

В Жуковском задержаны и арестованы пять человек, которые похитили 400 метров телефонного кабеля, нанеся тем самым ущерб в миллион рублей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Молодые люди прибыли из Средней Азии. По данным полиции, ночью в районе Туполевского шоссе они проникли через канализационные люки в места прокладки кабеля, отрезали его специальными инструментами и при помощи лебёдки вытащили на поверхность. Затем провод разделили на куски и погрузили в две машины. Подозреваемых задержали после изучения записей с камер видеонаблюдения.

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