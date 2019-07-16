ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье арестовали похитителей кабеля на 1 млн рублей

15:04
  • вторник
  • 16 июля 2019

В "спецоперации" по краже телефонного кабеля принимали участие пять человек

В Жуковском задержаны и арестованы пять человек, которые похитили 400 метров телефонного кабеля, нанеся тем самым ущерб в миллион рублей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Молодые люди прибыли из Средней Азии. По данным полиции, ночью в районе Туполевского шоссе они проникли через канализационные люки в места прокладки кабеля, отрезали его специальными инструментами и при помощи лебёдки вытащили на поверхность. Затем провод разделили на  куски и  погрузили  в две машины. Подозреваемых задержали после изучения записей с камер видеонаблюдения.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Украденный кабель
Украденный кабель
Задержанный
Задержанный
Задержанный
Задержанный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.