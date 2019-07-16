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Почему пассажиры на подмосковной станции вместо моста бегут по путям

15:38
  • вторник
  • 16 июля 2019

Людей не пугают ни скоростные поезда, ни постоянные рейды полицейских

Народная тропа! На Московской железной дороге ярославского направления пешеходы проделывают лазы в заборе, который огораживает пути, поскольку воспользоваться построенным мостом им просто лень. Ни скоростные поезда, ни штрафы людей не пугают.

Посмотрел налево – поезда нет, посмотрел направо – ничего страшного, успею. Примерно с такими надеждами перебегает железнодорожные пути здесь каждый второй. Впрочем, некоторые даже по сторонам не смотрят – идут прямиком, словно наудачу. Для одного из самых оживлённых участков ярославского направления - это классический случай. Как и оказавшиеся в лучшем случае на больничной койке неудачливые пассажиры. При том, что в 20 метрах - удобный пешеходный мост. Однако сэкономленная минута для многих здесь почему-то ценнее жизни.

Удобство, граничащее с безумием. В этом районе, вероятно, живут самые бесстрашные люди в Подмосковье. Перебежать пять железнодорожных полотен в коротких промежутках между курсирующими скоростными поездами – нужно быть неробкого десятка. И, кстати, своей смелостью тут определённо гордятся.

Людей не пугают ни скоростные поезда, ни постоянные рейды полицейских. Даже когда железнодорожники заделывают дыры в заборе, появляются "народные вредители" с болгарками в руках.

Подробности смотрите в репортаже Ильи Данильцева.

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