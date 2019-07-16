Почему пассажиры на подмосковной станции вместо моста бегут по путям

Людей не пугают ни скоростные поезда, ни постоянные рейды полицейских

Народная тропа! На Московской железной дороге ярославского направления пешеходы проделывают лазы в заборе, который огораживает пути, поскольку воспользоваться построенным мостом им просто лень. Ни скоростные поезда, ни штрафы людей не пугают.

Посмотрел налево – поезда нет, посмотрел направо – ничего страшного, успею. Примерно с такими надеждами перебегает железнодорожные пути здесь каждый второй. Впрочем, некоторые даже по сторонам не смотрят – идут прямиком, словно наудачу. Для одного из самых оживлённых участков ярославского направления - это классический случай. Как и оказавшиеся в лучшем случае на больничной койке неудачливые пассажиры. При том, что в 20 метрах - удобный пешеходный мост. Однако сэкономленная минута для многих здесь почему-то ценнее жизни.

Удобство, граничащее с безумием. В этом районе, вероятно, живут самые бесстрашные люди в Подмосковье. Перебежать пять железнодорожных полотен в коротких промежутках между курсирующими скоростными поездами – нужно быть неробкого десятка. И, кстати, своей смелостью тут определённо гордятся.

Людей не пугают ни скоростные поезда, ни постоянные рейды полицейских. Даже когда железнодорожники заделывают дыры в заборе, появляются "народные вредители" с болгарками в руках.

Подробности смотрите в репортаже Ильи Данильцева.