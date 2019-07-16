Подари жизнь: на лечение 8-летней Маши собрали почти 2 млн рублей

У девочки - острый лимфобластный лейкоз

Почти два миллиона рублей удалось собрать всего за один день, благодаря вам, зрителям телеканала "ТВ Центр", на лечение восьмилетней Маши Булацевой. Накануне мы рассказали, что девочке срочно нужна помощь.

У Маши - острый лимфобластный лейкоз. Первый курс лечения дал хорошую динамику. Но болезнь вернулась снова. Помочь ребёнку справиться с рецидивом можно. Необходим современный препарат, стоимость которого более полутора миллиона рублей. Сумма для родителей девочки неподъёмная. Поскольку удалось собрать больше денег, чем требовалось, Фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.

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