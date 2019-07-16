ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Алтая предложил Путину план по развитию региона

14:47
  • вторник
  • 16 июля 2019

Точки роста экономики - сельское хозяйство и туризм

Социально-экономическое развитие Республики Алтай обсуждали в Кремле. Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы региона Олегом Хорохординым, передает "ТВ Центр".

По его словам, проблемы субъекта - высокая безработица и низкие доходы населения. Необходимо повышать зарплаты, а также улучшать социальную инфраструктуру - ремонтировать школы, детские сады и больницы. На всё это нужны средства. Хорохордин предложил несколько способов поднять экономику региона.

"Владимир Владимирович, как Вы мне и поручали, сразу поехал по республике, посетил все районы и отдалённые сёла. Поговорил с активом каждого района, с жителями встречался, выяснил первоочередные проблемы. Понятны стали сразу точки роста. Так как регион сельскохозяйственный, 70% населения – сельское, многие занимаются сельским хозяйством, отсюда точка роста. Вторая точка роста – это развитие туризма. Я внимательно смотрел "Прямую линию" с Вами. Очень приятно, что Вы высоко оцениваете туристический потенциал Алтая. И лесопереработка. Несколько районов ещё с советского времени занимались лесопереработкой. Сейчас возникли проблемы, которые, в принципе, не так сложно решить на федеральном и на местном уровне", - сказал Хорохордин.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Владимир Путин и Олег Хорохордин
Владимир Путин и Олег Хорохордин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.