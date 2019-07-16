Глава Алтая предложил Путину план по развитию региона

Точки роста экономики - сельское хозяйство и туризм

Социально-экономическое развитие Республики Алтай обсуждали в Кремле. Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы региона Олегом Хорохординым, передает "ТВ Центр".

По его словам, проблемы субъекта - высокая безработица и низкие доходы населения. Необходимо повышать зарплаты, а также улучшать социальную инфраструктуру - ремонтировать школы, детские сады и больницы. На всё это нужны средства. Хорохордин предложил несколько способов поднять экономику региона.

"Владимир Владимирович, как Вы мне и поручали, сразу поехал по республике, посетил все районы и отдалённые сёла. Поговорил с активом каждого района, с жителями встречался, выяснил первоочередные проблемы. Понятны стали сразу точки роста. Так как регион сельскохозяйственный, 70% населения – сельское, многие занимаются сельским хозяйством, отсюда точка роста. Вторая точка роста – это развитие туризма. Я внимательно смотрел "Прямую линию" с Вами. Очень приятно, что Вы высоко оцениваете туристический потенциал Алтая. И лесопереработка. Несколько районов ещё с советского времени занимались лесопереработкой. Сейчас возникли проблемы, которые, в принципе, не так сложно решить на федеральном и на местном уровне", - сказал Хорохордин.

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