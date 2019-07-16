17 москвичей съели продукты из автомата и попали в больницу

У них диагностировали сальмонеллез

В Москве произошло массовое отравление едой из вендинговых автоматов Healthy Food.

Порядка 30 офисных сотрудников обратились с жалобами на боли в животе к врачам, 17 из них пришлось госпитализировать, пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. Предварительно у них диагностирован сальмонеллез.

Проверка выяснила, что все пострадавшие покупали готовые блюда в автоматах Healthy Food, а на производстве были обнаружены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Например, на складах хранились просроченная продукция и немаркированное сырье.

Сеть кафе здоровой еды Healthy Food основана в 2009 году. В бизнес-центрах Москвы стоят более 20 вендинговых автоматов. На данный момент 15 из них закрыты, кафе компании в ТЦ "Афимолл Сити" также опечатано.