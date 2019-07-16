Как побороть аэрофобию. Советы пассажирам

Полезная информация в разгар летних отпусков

Для некоторых людей авиаперелет становится настоящей пыткой. ТВЦ.RU и психолог Павел Пономарев вспомнили самые действенные способы по борьбе с аэрофобией.

Аэрофобия – это неконтролируемый и иррациональный страх перед полетом на самолете. По разным данным, этим расстройством страдают от 2,5% до 40% людей на планете. Обычно аэрофобы начинают испытывать волнение и раздражительность за несколько дней до поездки. Они плохо спят, постоянно думают об авиакатастрофах и ищут возможность отменить путешествие. Нередко такие люди отказываются садиться в самолет за считанные минуты до взлета.

"Аэрофобия отличается от тревоги тем, что она вызывается достаточно часто, - рассказал Павел Пономарев. - Человек летает часто и всегда испытывает похожие симптоматики. Тревога проходит, когда появляется опыт перелетов. Аэрофобия остается тогда, когда опыт большой, а результата нет".

На борту лайнера аэрофобы испытывают тошноту, учащенное сердцебиение, нарушение аппетита, головную боль, дрожь в руках и ногах, частые позывы к мочеиспусканию и другие симптомы. Это сродни панической атаке. В таком состоянии они не могу ясно мыслить и адекватно воспринимать информацию, поэтому на них не действуют никакие рациональные аргументы в пользу безопасности перелетов.

По статистике, шанс умереть от укуса пчелы составляет 1 из 5 миллионов, а шанс разбиться на самолете - 1 из 7 миллионов. На дорогах ежегодно гибнут более миллиона человек, тогда как жертвами авиакатастроф становятся несколько сотен.

Существует несколько способов справиться со страхом перед полетами.

Знание - сила

Зачастую аэрофобия связана со страхом потерять контроль над ситуацией. Чтобы не чувствовать себя беспомощным, человек может досконально изучить устройство самолета, исследовать маршрут полета и вызубрить правила поведения в экстренных ситуациях. Аэрофобу будет легче справиться со страхом, если он будет понимать, что именно происходит на борту. Не стесняйтесь обратиться за помощью к бортпроводникам: пусть они расскажут вам об обстановке на борту, о состоянии лайнера или приближающейся зоне турбулентности.

"Нужно разрешить себе страх, - говорит Пономарев. - Действительно бывают минуты, когда в полете меняется физиологическое состояние. Это связано, например, с воздушными ямами. Нормально бояться, когда трясет. Таким образом мы нормализуем тревогу, которая может возникнуть от того состояния, которое так или иначе возникает в полете".

Станьте пилотом

Страх перед неизведанным в той или иной форме знаком всем. Если вы боитесь летать, попробуйте посетить занятие на летном симуляторе и представить себя в роли пилота, уверенного в своих силах и в надежности своей стальной птицы. Благодаря авиатренажеру самолет перестанет ужасать вас своей непредсказуемостью. К тому же вы посмотрите своим страхам в лицо. Клин клином, как известно, вышибают.

"Симуляторы, конечно, помогают. Это часть мысленной репетиции, только здесь ты смотришь на ситуацию со стороны пилота, а не пассажира", - отметил психолог.

Разведка боем

Попытайтесь приезжать в аэропорт заранее, чтобы понаблюдать за взлетом и посадкой самолетов, за работой сотрудников аэрогавани, за поведением счастливых туристов, предвкушающих поездку на курорт. Такая разведка боем поможет вам привыкнуть к обстановке и снять напряжение.

"До полета нужно сделать мысленную репетицию того, как ты будешь лететь: вот ты проходишь контроль, входишь в самолет, двери закрываются, взлет, посадка, ты выходишь из самолета", - советует Павел Пономарев, обращая внимание на важность позитивной визуализации.

Выбор места

Аэрофобам не рекомендуется сидеть возле иллюминатора, а также в хвосте самолета, где сильнее ощущается турбулентность. Выбирайте места у прохода, желательно в носовой или средней части салона.

Встречают по одежке

Если вы задыхаетесь и потеете в самолете от страха, то озаботьтесь выбором удобной одежды из натуральных материалов. Никаких галстуков, корсетов и других вещей, стесняющих движения и мешающих свободно дышать. Есть смысл снять обувь и надеть любимую домашнюю одежду, от которой веет теплом и уютом.

Отвлекайтесь!

Во время полета старайтесь не думать о плохом. Переключите внимание на интересую книгу, фильм, видеоигру или приятную музыку. Можно вести дневник и отслеживать свои переживания. Если есть возможность, заведите беседу с попутчиком. Идеальный вариант - общение с близким человеком, который знает о ваших страхах и готов шуткой или лаской вас успокоить.

"Надо зафиксировать свое внимание на приятных моментах, которые могут помочь совершить перелет. Нужен какой-то опыт внутри самолета, который позволит вырвать человека из пут аэрофобии", - заявил эксперт.

Полный релакс

Перед путешествием освойте одну из популярных техник релаксации. Можно глубоко дышать, или считать до 100, или произносить фразу "Я не боюсь летать". Подобные методики позволят расслабиться, но при этом не потерять концентрацию и ясность ума. Попытайтесь также представить во всех деталях ваше благополучное приземление, комфортную поездку до места назначения и последующий отдых либо деловую встречу. Позитивная визуализация способна творить чудеса.

"Нужно работать с мыслями, которые мешают человеку взлететь. Почему я боюсь? Почему я тревожусь? Надо эти мысли выписать и попытаться применить к ним работу, которая принята в когнитивной психологии. Я боюсь взлета, я боюсь посадки… Нужно попытаться разделить страх на части и работать с каждом из них", - рекомендует Пономарев.

Лечение

Если вы точно знаете, что страдает аэрофобией, а не обычным предполетным волнением, то обратитесь за помощью к специалистам. Они докопаются до причин вашей аэрофобии и помогут их устранить. Ведь иногда люди не могут летать из-за страха перед замкнутым пространством и высотой, из-за детских травм, а также из-за болезненного опыта, связанного с предыдущими полетами. В некоторых случаях требуется относительно длительная терапия и использование препаратов.

"Можно использовать седативные вещества. Многие пытаются снизить тревогу, например, алкоголем. Но лучше зайти к невропатологу и выписать какие-то средства, которые снижают тревогу. Алкоголь может быть причиной, по которой человеку будет плохо. Кто-то может перебрать и вести себя агрессивно", - сказал Павел Пономарев.