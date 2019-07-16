Названа неуязвимая для рака категория людей

Ученые нашли взаимосвязь между группой крови и онкологией

Ученые из Каролинского института (Швеция) выяснили, что некоторые категории людей наиболее устойчивы к онкологическим заболеваниям.

Так, по результатам исследования, которое длилось 35 лет, выяснилось, что люди с первой группой крови наименее подвержены раку, однако чаще остальных страдают от гастрита и язвы.

Обладатели второй группы чаще зарабатывают рак желудка, третьей и четвертой – рак поджелудочной железы, пишет RNS.

Ранее Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России – это рак кожи, молочной железы и легких.