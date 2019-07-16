Медведев в ходе рабочей поездки в Тулу посетил металлургический завод

Премьер назвал открытие нового производства важным событием для страны

Дмитрий Медведев встретился с работниками металлургического производства "Тула-Сталь". Премьер-министр ознакомился с работой конвейера, прокатным цехом, складом готовой продукции и пообщался с работниками.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что производство на заводе - шаг к сложной продукции, с которой наша страна будет выходить на международный рынок, передает "ТВ Центр".

"Самое главное - появилось новое производство. 1800 рабочих мест. Я вас с этим сердечно поздравляю. Это действительно очень важно для нашей страны, для нашей металлургии. Для всех, кто живет и трудится в Тульской области", - сказал Медведев.