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Скоропостижно скончалась актриса Ольга Вяликова

14:42
  • вторник
  • 16 июля 2019

Ей было 65 лет

На 66-ом году жизни скоропостижно скончалась актриса Центрального академического театра Российской армии Ольга Вяликова.

Об этом в своей странице в Facebook сообщил театр, в котором Вяликова работала с 1980 года, пишет ТАСС. О причинах смерти не сообщается. Дата прощания и похорон тоже пока неизвестна.

Вяликова известна по ролям в спектаклях Орестея", "Изобретательная возлюбленная", "Игра на клавишах души", "Похождение бравого солдата Швейка", "Удивительные приключения Маши и Вити". В 2014 году была удостоена медали "За трудовую доблесть".

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