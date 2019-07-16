Меркель вновь не смогла встать во время гимна

У политика не первый раз случается приступ дрожи

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду во время встречи в Берлине нарушили протокол, заслушав национальные гимны стран сидя. Причина в том, что германский политик не может долгое время стоять – у нее начинается приступ неконтролируемой дрожи, отмечает ТАСС. Во время переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен Меркель также не смогла стоя слушать гимны стран.

В последнее время к здоровью канцлера ФРГ приковано повышенное внимание. Впервые приступ дрожи во время официального мероприятия у нее произошел 18 июня – тогда Меркель проводила переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Официально причина ухудшения здоровья политика не разглашается. В то же время некоторые эксперты полагают, что у нее достаточно редко встречающийся ортостатический тремор. Сама Меркель на вопросы журналистов неоднократно отвечала, что с ней все в порядке и поводов для беспокойства нет.

Накануне же журналисты обратили внимание, что Ангела Меркель тяжело дышала во время брифинга в Париже. Ее состояние объяснили физической нагрузкой – незадолго до мероприятия она поднялась по лестнице.