В ЦИК не увидели незаконной отбраковки подписей кандидатов в депутаты Мосгордумы

Подобные истории специально вбрасываются в общество

Центризбирком не подтвердил информацию о том, что в поддержку кандидатов в Мосгордуму было незаконно отбраковано большое количество подписей.

В ЦИК заверили, что подписные листы тех кандидатов, которые ранее заявили о нействительности подписей, приняты избирательной комиссией, ни о каких отклонениях в подписях речи не идет.

"Эти вещи выбрасываются, чтобы создать попытку фальсификации. Пока ни одной подтвержденной фамилии, исключенной незаконно из списка, я не услышал", - заявил ТВЦ.RU зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

Подобные историй вбрасываются в общество, чтобы вывести людей на улицы, считает Булаев. Несмотря на многочисленные жалобы реальных москвичей на признание их несуществующими, в ЦИК не подтвердили ни одного случая, чтобы подпись избирателя была недействительной.

"Время для обращения в ЦИК еще не наступило. Сюда можно будет обжаловать решение Мосгоризбиркома, если он подтвердит отказы окружных комиссий в регистрации", - отметил зампредседателя Центризбиркома.