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Фура Киркорова улетела с трассы по дороге на концерт

15:28
  • вторник
  • 16 июля 2019

В Ростовской области очень плохая погода

Под Волгодонском в Ростовской области автомобиль, который перевозил оборудование для концерта звезды эстрады Филиппа Киркорова, съехал в кювет. Согласно предварительной информации, виной тому плохие погодные условия, из-за которых водитель не справился с управлением.

В пресс-службе МЧС сообщили, что сотрудники пожарно-спасательной части отбуксировали улетевшую с дороги фуру, передает "Интерфакс". В результате ДТП никто не пострадал.

Между тем в соцсетях поначалу писали, что фура перевернулась. Однако директор Киркорова Геннадий Рыбак опроверг эту информацию. После того, как сотрудники МЧС помогли фуре вернуться на трассу, она поехала дальше, пишет KP.RU. "У нас все хорошо. Концерт в Крыму состоится", - отметил Рыбак.

15 июля Киркоров выступал с шоу-программой в Волгодонске. А в Крыму у него запланированы три концерта.

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