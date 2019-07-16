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Нестареющая Ротару ослепила фанатов красотой (фото)

16:06
  • вторник
  • 16 июля 2019

71-летняя певица настолько хороша, что фанаты пытаются ее лизнуть

Вечно молодая певица София Ротару не перестает радовать фанатов своей внешностью, подтянутой фигурой и здоровым блеском в глазах.
Роскошная жизнь 71-летней Софии Ротару

Пользователи социальных сетей отметили, что для своего возраста – а певице уже 71 год – София Михайловна выглядит потрясающе. "Красавица, всем надо ровняться на нее", "Вы прекрасны, радуйте нас своей красотой", "Какая женщина. миллион восхищений", "Вы, наверное, ведьма) время над Вами не властно) Вы безумно красива", - написали восхищенные фанаты.

Ротару настолько хороша собой, что во время фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" один из юных поклонников поп-дивы попытался лизнуть ее в щеку, пишет интернет-портал "Дни.ру". Этого фаната Ротару давно знает – он не пропускает ни одного ее выступления.

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