Самолет сдул любителей экстремального селфи в Греции

Туристы не ожидали, что он будет садиться так низко

Греческий остров Скиатос является любимым местом для фанатов сделать экстремальное селфи на фоне приземляющегося самолета. Дело в том, что воздушные суда садятся здесь прямо над головами туристов, передает ТВЦ.RU.

В интернете появился видеоролик с очередной попыткой людей сделать незабываемые фото. В какой-то момент туристы взгромоздились на парапет. Но лайнер компании British Airways пролетел на посадку немного ниже, чем обычно это делают другие самолеты. Не ожидавших такого подвоха любителей селфи попросту сдуло на землю. Правда, им повезло, что поток воздуха был не таким мощным. Иначе быть беде.

Интересно, что в мире есть еще один похожий остров, где самолеты садятся чрезвычайно низко. Речь идет о знаменитом пляже Махо на острове Сен-Мартен в северной части гряды Восточных Карибских островов.

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