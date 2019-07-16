Зеленский задумал провести на Украине Олимпиаду

Президент страны призвал быть амбициозными

Украина должна быть готова к тому, чтобы в стране в течение 3-4 лет появилась инфраструктура для проведения Олимпийских игр. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с главой Национального олимпийского комитета страны Сергеем Бубкой.

По словам Зеленского, нужно стать амбициозными и хотя бы попытаться этого достичь. "Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады", - приводит его словам ТАСС.

Киев может подать заявку на проведение зимней Олимпиады в 2030 году, а также летней - в 2032 году.

Накануне Зеленский принял решение, что Украина отметит День независимости без военного парада. По его словам, освободившиеся средства можно выделить военнослужащим.