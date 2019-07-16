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"Угнала!" Малахов врезал разбившей семью Купера и Шейк Гаге

16:40
  • вторник
  • 16 июля 2019

Телеведущий опубликовал шутливую видеозапись

История с травлей, которую устроили россияне известной американской певице и актрисе Леди Гаге, не утихает. Им очень не понравились новости о том, что исполнительница стала разлучницей в семье Брэдли Купера и Ирины Шейк. В дело вступил и отечественный шоу-бизнес. Свое слово сказал телеведущий и журналист Андрей Малахов.
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Он опубликовал шутливую видеозапись со звездой Poker Face и Alejandro. На ней показан фрагмент фильма "Звезда родилась", в котором снималась Гага. Но вместо оригинальной звуковой дорожки звучит знаменитая композиция Ирины Аллегровой "Угонщица". Также Малахов поддержал ее фразой "Ира, мы с тобой!", сообщает сайт "Вокруг.тв".

До этого с поддержкой выступила и Ольга Бузова. Поддержала Ирину Шейк также певица Ольга Бузова. Артистка и певица заявила, что отменила моду на разводы. Также она заявила, что посвящает ему свою новую песню "Водица".

Не осталась в стороне и Рита Дакота. Правда, она, в отличие от многих других, порадовалась разводу Шейк и Купера. По ее словам, теперь сформируется гениальный тандем двух горячих сердец. И это будут Купер и Леди Гага.

Ранее стало известно, что Леди Гагу (в миру Стефани Джерманотту) попросту заклевали в русскоязычном сегменте Instagram. Ее назвали виновником развала счастливой идиллии Брэдли Купера и Ирины Шейк. За это на певицу посыпались оскорбления. Ее называли и змеёй, и козой, и прочими неприятными словами. Это произошло после того, как в прессе появилась информация о переезде Леди Гаги в дом Брэдли Купера.

Слухи об их романе зародились примерно год назад. Тогда в кинопрокат вышла картина Купера "Звезда родилась". Главные роли исполнили сам Брэдли и Леди Гага.

До недавнего времени Брэдли встречался и жил с российской моделью Ириной Шейк. В 2017 году у них родилась дочь Леа. Однако пара так и не расписалась. Поначалу именно эту нерешительность Купера называли главным фактором их расставания.

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