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Россияне потеряли возможность жениться: ЗАГСы не работают

17:16
  • вторник
  • 16 июля 2019

Над решением проблемы работает Федеральная налоговая служба

По всей России перестали работать органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Это произошло из-за массового сбоя в программном обеспечении.

Таким образом, во вторник из-за нестабильной работы федеральной системы "ЕГР ЗАГС" возникли проблемы с выдачей документов гражданам. Теперь многие россияне не могут получить свидетельства о браке, разводе, рождении или смерти.

В настоящий момент над решением проблемы работает Федеральная налоговая служба (ФНС), которая обслуживает систему, пишет URA.RU. Единый государственный реестр ЗАГС действует в России с октября 2018 года.

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