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Кейт Миддлтон обвинили в зависти к красоте Меган Маркл

18:14
  • вторник
  • 16 июля 2019

Она напугала поклонников супруги принца Уильяма словами о будущем герцогини

Известная блогерша Лена Миро прокомментировала отношения герцогинь Кембриджской и Сассекской – Кейт Мидллтон и Меган Маркл. По ее мнению, супруга принца Уильяма испытывает настоящую неприязнь к жене принца Гарри просто потому, что ей удалось сохранить красоту несмотря на то, что она на полгода старше Кейт.
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К такому выводу Миро пришла рассматривая фото двух принцесс. По ее словам, на снимках Меган действительно выглядит намного моложе. Из-за этого "застиранной и возрастной Кейт Миддлтон" трудно терпеть рядом с собой "молодую и яркую Меган Маркл", которая на самом деле является ее ровесницей.

По мнению блогерши, причина такой разницы во внешности двух герцогинь в том, что Миддллтон просто заездили. Миро добавила, что герцогине Кембриджской могли надоесть постоянные беременности и вскармливания. Кроме того, у нее явно есть обида на мужа - принца Уильяма.

Также Миро считает, что Кейт все труднее держать лицо на публике, и она вот-вот разревется. На некоторых снимках она и вовсе увидела потенциальную самоубийцу.

Ранее в Сети выложили снимки с "Уимблдона". Кейт Миддлтон и Меган Маркл появились на трибуне в стильных нарядах. Они мило беседовали, как бы показывая публике, что между ними нет никакого конфликта, о котором писали таблоиды. Однако создалось впечатление, что специально были опубликованы снимки, на которых Кейт Миддлтон не получилась. Женщины одного возраста, но Маркл на фото явно кажется моложе своих 37-ми лет, а покрытая морщинами Миддлтон, напротив, выглядит старше и менее опрятно.

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