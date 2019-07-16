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"Мой ласковый и нежный": Пугачева публично призналась в чувствах Галкину

18:37
  • вторник
  • 16 июля 2019

Галкин поделился семейным видео из рижского зоопарка

Максим Галкин и Алла Пугачева в Юрмале проводят отпуск вместе с детьми. Там же находится известный российский музыкант Игорь Николаев с семьей. На днях звезды посетили зоопарк в Риге, после чего поделились в интернете фотографиями и видеозаписями с отдыха.

"Аллочка, тебе нравятся эти птицы?", — спросил телеведущий у своей жены, на что Алла Борисовна ответила: "Ты мне нравишься, мой ласковый и нежный зверь".

В кадре также появляются дети артистов, которых шоумен расспрашивает об увиденных животных. "Красивые красные птички", — говорит Лиза Галкина. "Да это же фламинго", - заявляет ее отец, после чего начинает петь вместе с Юлией Проскуряковой (жена Игоря Николаева – прим. ред.) песню "Розовый фламинго, дитя заката".

На прошлой неделе в Сети появилась редкая фотография Аллы Пугачевой, Кристины Орбакайте и Максима Галкина. Снимок, скорее всего, был сделан около десяти лет назад.

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