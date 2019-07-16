Омбудсмены России и Украины обратятся к Путину и Зеленскому

Москалькова и Денисова намерены обсудить с президентами вопрос помилования

Москва и Киев обменялись списками граждан - россиян, которые находятся на Украине в местах лишения свободы - и украинцев, которые содержатся под стражей в нашей стране, сообщает "ТВ Центр".

Документы передали друг другу на встрече в Москве уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и её украинская коллега Людмила Денисова.

Омбудсмены проконтролируют, чтобы права граждан, оказавшихся в заключении, полностью соблюдались. Им, в частности, должна быть оказана необходимая медицинская помощь и предоставлена возможность поддерживать связь с родными. Уполномоченные также договорились обратиться к руководителям своих стран для рассмотрения вопроса о помиловании ряда граждан.

"Я не буду пока называть их фамилии с тем, чтобы не зародить их надежду раньше времени. Этот вопрос требует очень серьёзной проработки, поскольку наши мандаты не совпадают в плане оказания помощи по возращению граждан через институт помилования. Но мы находим совместные инструменты для того, чтобы можно было наиболее эффективно установить наше сотрудничество", - сказала Москалькова.