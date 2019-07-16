Как теперь будут наказывать за непропуск машин скорой помощи

В России ужесточают наказание за создание помех работе медиков

Во вторник Госдума приняла в окончательной редакции закон об ужесточении наказаний за создание помех работе врачей и непропуск машин скорой помощи. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Так, за воспрепятствование деятельности медиков штраф составит от 4 до 5 тысяч рублей - при условии, что поступок не имеет признаков уголовного преступления. Если же непропуск бригады повлёк смерть пациента или его здоровью причинен тяжкий вред, максимальное наказание составит 4 года лишения свободы.

В соответствии с новым законом за непредоставление машине скорой помощи преимущества на дороге полагается штраф до 5 тысяч рублей, либо лишение прав на срок до одного года.