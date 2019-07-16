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Почему в России массово гибнут пчелы

19:21
  • вторник
  • 16 июля 2019

Подобное явление наблюдается на американском континенте, в Европе и Азии

Во вторник депутаты Госдумы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить факты массовой гибели пчел. Тревожные сигналы пришли этим летом из многих регионов России. Среди причин - грубые нарушения при использовании сельхозудобрений. Проблема сокращения численности пчел на планете все больше тревожит ученых. Исчезновение этих насекомых может привести к глобальному продовольственному кризису и даже гибели человечества. Среди пагубных факторов называют применение пестицидов, эпидемии и использование мобильной связи.

Подробнее – в репортаже Александра Огородникова.

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