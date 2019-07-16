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Огромный смерч в Сочи попал на видео

19:17
  • вторник
  • 16 июля 2019

Воронка сформировалась буквально за секунды

В Чёрном море во вторник можно было наблюдать смерч. Вихревая воронка перемещалась вдоль берега в районе Хосты, сообщает "ТВ Центр".

Смерч продержался около 15 минут, после чего распался. Ещё утром синоптики предупредили об угрозе возникновения торнадо в морской акватории близ курортного города.

Сочи накрыл циклон с ливнями и штормовым ветром. Шквальным порывом у одного из кафе сорвало крышу. Конструкции долетели до железнодорожных путей. У пассажирского поезда Адлер - Санкт-Петербург разбило окно вагона, травмы получил один из пассажиров. Из-за сильного дождя также подтоплены дороги в районе Адлера.

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