У европейцев все просто

Россия обязана признать ответственность за трагедию с малайзийским Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом говорится в заявлении Совета Европы.

Кроме того, Евросоюз призывает Москву сотрудничать с расследованием. А еще в Совете Европы выразили удовлетворение тем, что власти Нидерландов возбудят уголовные дела в отношении подозреваемых в причастности к катастрофе.

Ранее совместная следственная группа назвала имена троих россиян, а также одного украинца, подозреваемых в убийстве пассажиров и экипажа самолета Boeing 777 "Малайзийских авиалиний". В крушении подозреваются экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), а также некие Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский. Позднее в МИД России заявили, что обвинения в адрес российских военнослужащих голословны.

Также следователей за их выводы разнес и президент России Владимир Путин. По его словам, никаких доказательств вины России предоставлено не было.

Катастрофу расследует международная группа. В нее входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Они установили, что самолет сбила ракета, пущенная из ЗРК "Бук", якобы принадлежавшая 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Однако российская сторона установила, что ракета, которая поразила Boeing, принадлежала Украине. Тем не менее, иностранные следователи не обратили внимание на эту информацию.

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