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Мосгоризбирком: все жалобы кандидатов в депутаты МГД отработаны

20:05
  • вторник
  • 16 июля 2019

Избирком рассмотрел все обращения кандидатов в депутаты

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) рассматривает абсолютно все обращения кандидатов в депутаты  в  избирателей. Об этом сообщили в самой комиссии.

"Каждая жалоба была отработана и сверена с результатами работы рабочей группы окружной избирательной комиссии", - указали в Мосгоризбиркоме.

Там сообщили, что не нашли подтверждения информация из соцсетей о якобы признании недействительными подписей журналиста Ильи Азара и актера Михаила Ширвиндта. "Подписи указанных лиц признаны комиссией достоверными", - подчеркивается в сообщении МГИК.

В то же время, по информации Мосгоризбиркома, недействительной признана подпись одного избирателя в поддержку кандидата Елены Русаковой. Причина - нарушения заполнения подписного листа сборщиком.

Ранее Центризбирком не подтвердил информацию о том, что в поддержку кандидатов в Мосгордуму было незаконно отбраковано большое количество подписей.

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