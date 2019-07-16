Мосгоризбирком: все жалобы кандидатов в депутаты МГД отработаны

Избирком рассмотрел все обращения кандидатов в депутаты

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) рассматривает абсолютно все обращения кандидатов в депутаты в избирателей. Об этом сообщили в самой комиссии.

"Каждая жалоба была отработана и сверена с результатами работы рабочей группы окружной избирательной комиссии", - указали в Мосгоризбиркоме.

Там сообщили, что не нашли подтверждения информация из соцсетей о якобы признании недействительными подписей журналиста Ильи Азара и актера Михаила Ширвиндта. "Подписи указанных лиц признаны комиссией достоверными", - подчеркивается в сообщении МГИК.

В то же время, по информации Мосгоризбиркома, недействительной признана подпись одного избирателя в поддержку кандидата Елены Русаковой. Причина - нарушения заполнения подписного листа сборщиком.

Ранее Центризбирком не подтвердил информацию о том, что в поддержку кандидатов в Мосгордуму было незаконно отбраковано большое количество подписей.