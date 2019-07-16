На митинг оппозиции пришло 15 человек

Акция проходит на Трубной площади

Всего 15 человек пришли на несанкционированные митинги на Трубную площадь. До этого, так называемые "оппозиционные" кандидаты выводили сотрудников своих штабов на протестные акции. Тем не менее, в третий день митингов не пришли даже они, сообщает ТВЦ.RU.

Мимо активистов прошли и призывы в соцсетях прийти во вторник в нужное место. При этом сами кандидаты были заняты на итоговых избирательных комиссиях. Их сотрудники не стали выходить на площадь без команды. Исключение составил только Илья Яшин.

Между тем в первый день в митинге, а также незаконном шествии участвовала примерно тысяча человек. Спустя день на Трубную площадь пришло около 500 сотрудников штабов кандидатов.

При этом 14 июля произошла попытка штурма Мосгоризбиркома. А 15 июля члены команды Яшина устроили драку с членами движения "СЕРБ". Но сотрудники полиции задержали только пострадавших.

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