В ООН обеспокоились законом о госязыке на Украине

Киев раскритиковали из-за закона о госязыке

Резонансный украинский закон о государственном языке во вторник был вынесен на обсуждение Совета Безопасности ООН. Его инициировала Россия. Наш постпред Василий Небензя отметил, что Москва выступает не против национального языка, а в защиту русского, на котором говорят миллионы граждан этой страны и который киевская власть искореняет драконовскими методами. В руководстве Организации Киеву уже порекомендовали привести закон в соответствие с международным стандартами, чтобы обеспечить защиту "прав нацменьшинств".

Заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке созвали, чтобы обсудить новые украинские реалии. Официальный представитель России в организации Василий Небензя призвал Совет Безопасности дать беспристрастную оценку сложившейся ситуации, передает "ТВ Центр".

"Мы абсолютно согласны с тем, что защита и продвижение языка титульной нации - это обязанность любого государства, в том числе Украины. И наша речь не против украинского, который, кстати, в России понимают, любят и уважают, а в защиту русского, искоренять который предвзятая украинская власть принялась драконовскими, дремучими методами, накладывая запрет на общение на нём в большей части публичного пространства", - сказал он.

Дело в том, что русскоязычные граждане Украины не являются национальным меньшинством в классическом смысле этого слова. По данным официального Киева, русским языком в стране уже практически никто не пользуется. Однако независимые исследования показывают совсем иную ситуацию. Так, американский институт Гэллапа говорит о том, что в конце двухтысячных годов 83 процента респондентов на Украине назвали русский язык предпочтительным и крайне важным для изучения детьми в школе. Кроме того, более 90 процентов запросов в интернет-поисковиках сегодня делается на Украине именно на русском. Крайнюю озабоченность новым законом выразили и в руководстве ООН, и в ОБСЕ. Там подчёркнули необходимость в тщательных консультациях властей Украины с представителями нацменьшинств.

"Шаги в данном направлении следует осуществлять с учетом этнического и языкового разнообразия в стране. Права меньшинств, в том числе в языковой и образовательной сферах, должны быть учтены и соблюдены. В принятом на Украине законе о государственном языке в текущем его виде нет достаточной юридической ясности и гарантий относительно защиты прав представителей национальных меньшинств в языковой сфере", - заявил верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.

А вот постпред Украины, кажется, не в курсе, какой именно вопрос был главным на повестке заседания. Владимир Ельченко лишь назвал закон о языке внутренним делом его страны, после чего, не отрывая глаз от листка бумаги, монотонно зачитал уже привычные сентенции о так называемой российской агрессии и призвал мировое сообщество усилить давление на Москву. А также предложил некие шаги, которые необходимо предпринять, чтобы положить начало урегулированию конфликта в Донбассе. На это Василий Небензя не смог промолчать.

"Мы говорим, говорили и будем продолжать говорить, что пока украинская сторона не начнёт прямой диалог с представителями Донецка и Луганска, а не с Россией, ничего в этом конфликте не сдвинется. И наконец, последнее, что я хочу сказать: украинский постпред сказал, что мы указываем Украине, на каком языке Украине говорить. Да это не мы указываем, на каком языке говорить Украине. Это ваш закон говорит, на каком языке говорить вашим гражданам можно, а на каком вашим гражданам говорить нельзя", - сказал он.

Внутри самой Украины до сих пор нет единства по языковому вопросу. Новая власть, получившая поддержку более 75 процентов населения, с самого начала критиковала курс на насильственную украинизацию страны и формирование языковой инквизиции. Правда, после оглашения результатов выборов громкие заявления, похоже, так и остались лишь элементом борьбы за высший государственный пост.

Оксана Фомичева, Дмитрий Денежкин, "ТВ Центр".